Wielerploeg Visma – Lease a Bike raakt Laporte kwijt in Giro

Wielerploeg Visma – Lease a Bike heeft na Robert Gesink een tweede renner verloren in de Giro d’Italia. De Fransman Christophe Laporte gaat niet meer van start in de achtste etappe, een rit met een aankomst bergop in Prati di Tivo. Laporte is niet voldoende hersteld van een val in de vijfde etappe.

“Helaas moeten we melden dat Christophe Laporte vandaag niet start. Hij is nog steeds niet voldoende hersteld van zijn val in de vijfde rit. In overleg met het team is besloten de nodige rust te nemen”, meldt de Nederlandse wielerploeg op X.

Laporte (31) ging onderuit nadat hij door een put in de weg uit balans was geraakt. Het duurde even voordat de Europees kampioen weer op de fiets zat. Hij was vooral meegegaan naar de Giro om Olav Kooij in de sprints te ondersteunen.

Gesink viel al in de eerste rit en kwam bij de tweede etappe niet meer aan de start.