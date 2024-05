Atlete Hassan opent baanseizoen met winst op 5000 meter in LA

Sifan Hassan heeft haar eerste baanwedstrijd van dit jaar met succes afgewerkt. De Nederlandse atlete won bij een atletiekmeeting in Los Angeles de 5000 meter. De tweevoudig olympisch kampioene maakte er een lange solo van en finishte in 14.58,83. Dat was wel ruim boven haar Europees record van 14.13,42. De Australische Natalie Rule eindigde in 15.07,00 als tweede.

Het was Hassans eerste wedstrijd na de marathon van Tokio op 3 maart, waar ze vierde werd in 2.18.05. Hassan is in voorbereiding op de Olympische Spelen van Parijs. Ze heeft nog altijd geen definitieve keuze gemaakt over de afstanden die ze daar wil lopen, maar een combinatie van de marathon en een of meer afstanden op de baan speelt door haar hoofd. Op de marathon liep ze vorig najaar in Chicago met 2.13.44 de tweede tijd ooit. Op de vorige Spelen van Tokio won ze goud op de 5000 én 10.000 meter en brons op de 1500 meter.