Djokovic maakt zich zorgen en laat scans doen na uitschakeling

Novak Djokovic maakt zich “een beetje zorgen” na zijn vroege uitschakeling op het toernooi van Rome. Twee dagen nadat hij een fles water op zijn hoofd had gekregen verloor hij in de derde ronde van de Chileen Alejandro Tabilo (2-6 3-6). “Het voelde op de baan alsof een andere speler in mijn schoenen stond”, zei Djokovic, die aangaf dat hij scans zou ondergaan om “te zien wat er aan de hand is”.

De 36-jarige Djokovic kreeg vrijdag na afloop van zijn partij tegen de Fransman Corentin Moutet een fles op zijn hoofd die van de tribune was gevallen. De nummer 1 van de wereld leek later in orde en arriveerde zaterdag zelfs voor de grap met een helm op voor zijn training. Na zijn nederlaag tegen Tabilo bleek hij vrijdagavond toch last van hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid te hebben gehad.

“De training was anders”, keek Djokovic terug. “Ik voelde niets, maar ik voelde me ook niet hetzelfde. Vandaag onder grote druk was het behoorlijk slecht. Niet qua pijn, maar qua balans. Gewoon geen coördinatie. Een compleet andere speler dan twee dagen geleden.”

Djokovic zal zich voor de start van Roland Garros laten onderzoeken. De grand slam in Parijs, die de Serviër drie keer won, begint op 26 mei.