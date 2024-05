Djokovic ook in Rome al vroeg onderuit

Novak Djokovic blijft ook na zijn vijfde toernooi van het jaar nog zonder titel. De 36-jarige nummer 1 van de wereld ging al in de derde ronde van het tennistoernooi van Rome met duidelijke cijfers onderuit tegen de Chileen Alejandro Tabilo, de nummer 32 van de wereld: 6-2 6-3. De 24-voudig grandslamkampioen verkeert niet in zijn beste vorm en nam dit jaar al afscheid van onder anderen zijn coach Goran Ivanisevic.

Djokovic verloor de eerste vier games en hield pas in game vijf voor het eerst zijn eigen service. Ook in de tweede set werd de zesvoudig kampioen in Rome gelijk gebroken. Het lukte de Serviër niet om Tabilo terug te breken.

Djokovic kent zo een matige voorbereiding op Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar dat later deze maand begint.