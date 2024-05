Kooij boekt in Giro d’Italia eerste ritzege in grote ronde

Olav Kooij heeft de negende etappe van de Giro d’Italia gewonnen. Het was een rit van Avezzano naar Napels, waar al een massasprint werd verwacht. Voor de 22-jarige sprinter van Visma – Lease a Bike is het bij zijn debuut meteen zijn eerste zege in een grote ronde.

Kooij bleef de Italiaan Jonathan Milan net voor. Het peloton had pas in de laatste honderden meters de Ecuadoraan Jhonatan Narváez achterhaald. De Sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) behield de leiderstrui. Maandag is de eerste rustdag.

Twee renners gingen er al vroeg in de rit vandoor: de Italianen Mirco Maestri en Andrea Pietrobon wisten waarschijnlijk dat het een kansloze missie was. De ploegen van de topsprinters zorgden ervoor dat de marge van het tweetal niet te groot werd. Iets meer dan drie minuten werd het gat nooit.

De Brit Geraint Thomas raakte na een valpartij even achterop, maar kon weer aansluiten.

Op de klimmetjes zo’n 30 kilometer voor de streep reden de Fransman Julian Alaphilippe en de Oostenrijker Tobias Bayer naar de twee koplopers. Meer renners sloten aan, maar het peloton was niet ver weg. Alaphilippe versnelde nogmaals en kreeg de Fransman Ewen Costiou mee. 7 kilometer voor de finish viel Narváez aan. Hij passeerde het leidende tweetal, maar kreeg een volledig peloton achter zich aan.

Narváez begon aan de laatste kilometer met twaalf seconden voorsprong. Maar kort voor de finish zag hij de sprinters voorbij snellen. Kooij was de snelste van allemaal, voor Milan en de Colombiaan Juan Sebastián Molano. Danny van Poppel werd vijfde.