Kooij maakt met ritzege in Giro droom waar

Olav Kooij keek maanden uit naar zijn debuut in een grote ronde. De 22-jarige sprinter van wielerploeg Visma – Lease a Bike had ondanks zijn jonge leeftijd al 32 overwinningen achter zijn naam. “Dat zijn er veel, maar deze overwinning is een droom die uitkomt”, vertelde Kooij na zijn winst in de negende etappe van de Giro d’Italia.

Kooij hield in Napels de Italiaan Jonathan Milan achter zich. “Dit is ook waar we als ploeg naar op jacht waren. We hebben ervoor geknokt, de ploeg is zeer toegewijd. Ik moet de jongens bedanken voor het feit dat ze mij zo goed in positie hebben gebracht”, zei de renner uit Numansdorp, die eerder dit jaar onder meer twee ritten won in Parijs-Nice.

Het lukte bovendien zonder Christophe Laporte, zijn Franse ploeggenoot die zaterdag door de gevolgen van een eerdere valpartij niet meer van start kon gaan. “Christophe was de man die mij in de laatste kilometers moest bijstaan. We moesten wat improviseren.”