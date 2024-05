Podiumplek motorcoureur Veijer in GP van Frankrijk in Moto3

Motorcoureur Collin Veijer is zondag als derde geëindigd in de Moto3-race bij de Grote Prijs van Frankrijk. De 19-jarige Staphorster was gestart vanaf de vijfde positie en reed vrijwel de hele wedstrijd op een podiumplek. De zege ging naar de Colombiaan David Alonso. Hij hield na een felle strijd in de slotronden de Spanjaard Daniel Holgado en Veijer achter zich.

Twee weken geleden won Veijer de Grote Prijs van Spanje in de lichtste klasse van het WK wegrace. Hij staat derde in het kampioenschap. Alonso nadert door zijn overwinning leider Holgado tot op 1 punt.

Veijer noemde zijn start op het befaamde circuit van Le Mans “niet perfect”, maar reed al snel in derde positie achter Holgado en de Spanjaard David Muñoz, die later door een straf uit de kop van de wedstrijd verdween. Er volgde een lang duel tussen Holgado en Veijer. “Ik kwam een paar keer op kop en probeerde de snelheid erin te houden”, vertelde de Nederlander in het flashinterview. “In de laatste ronden kreeg ik het lastiger, misschien had het met de bandenkeuze te maken. Al met al is het gevoel goed over deze race en ben ik blij met weer een podiumplaats.”