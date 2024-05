Wout Poels heeft de vijfde en laatste etappe van de Ronde van Hongarije gewonnen. De Nederlander van Bahrain-Victorious was de beste bij een aankomst bergop in Pecs. De eindzege was voor Thibau Nys. De Belg van Lidl-Trek had eerder de derde en vierde etappe gewonnen en finishte in de slotrit als vierde.

Voor Poels, die als derde in het klassement eindigde ook nog achter de Duitser Emanuel Buchmann, was het zijn 23e overwinning als beroepsrenner.