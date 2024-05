Vollering op slotdag naar eindzege in Baskische wielerkoers

Een week na haar eindzege in de Vuelta voor vrouwen heeft Demi Vollering ook de Baskische wielerkoers Itzulia Women gewonnen. De renster van SD Worx-Protime soleerde in de derde en laatste etappe naar de ritzege en nam de leiderstrui over van haar ploeggenote Mischa Bredewold.

De derde en laatste etappe, met start en finish in San Sebastian, kende onderweg onder meer de beklimming van de Jaizkibel. Vollering zette haar aanval in op de laatste zware klim, de Mendizorrotz. Achter haar sprintte de Nederlandse Thalita de Jong naar de tweede plaats, net voor Bredewold die de driedaagse rittenkoers als tweede afsloot.