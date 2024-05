Aanvoerder rugbyers Nieuw-Zeeland beëindigt interlandloopbaan

Sam Cane, de aanvoerder van het nationale rugbyteam van Nieuw-Zeeland, beëindigt aan het einde van dit jaar zijn interlandloopbaan. De 32-jarige speler wil meer tijd doorbrengen met zijn familie en ondertekent een meerjarige overeenkomst bij de Japanse club Suntory Goliath in Tokio.

“Ik moest alles afwegen en uiteindelijk leek het, met een jong gezin, de beste beslissing. Het was een heel moeilijk besluit, omdat ik altijd met veel plezier voor Nieuw-Zeeland heb gespeeld”, aldus Cane, die in 2015 met Nieuw-Zeeland de wereldtitel won. Vorig jaar ging Nieuw-Zeeland in de finale van het WK onderuit tegen Zuid-Afrika.

Cane kwam 95 keer voor Nieuw-Zeeland uit en was 27 keer aanvoerder.