NOC*NSF blij met recordbijdrage Nederlandse Loterij voor sport

NOC*NSF heeft over 2023 een afdracht van 52,6 miljoen euro ontvangen van de Nederlandse Loterij. Dat is opnieuw meer dan het jaar ervoor, toen het ging om 52,3 miljoen euro. Anneke van Zanen-Nieberg, de voorzitter van NOC*NSF, roept op om sport “op de agenda te houden, ook in Den Haag”.

Deze stabiele en onmisbare jaarlijkse bijdrage, komt de gehele sport ten goede; zowel de topsport als de sportvereniging om de hoek, meldt de sportkoepel. De jaarlijkse financiële basis voor de sport waarin de afdracht van Nederlandse Loterij voorziet, is volgens NOC*NSF meer dan ooit nodig. Verenigingen hebben steeds hogere kosten, onder meer door de energienota.

“Onze verenigingsstructuur is niet alleen belangrijk voor iedereen die daar wekelijks sportplezier beleeft en zich kan ontspannen, maar ook omdat het uiteindelijk dé kweekvijver is voor TeamNL, onze sporters in oranje”, zegt Pieter van den Hoogenband, chef de mission bij de Olympische Spelen. “Alle talenten waarmee we straks afreizen naar Parijs, zijn ooit begonnen bij de club in hun eigen stad of dorp. Dat is echt uniek in de wereld.”

“Juist in zo’n belangrijk jaar als dit, waarin onze topsporters straks het uiterste uit zichzelf halen, aangemoedigd door duizenden Nederlandse fans in Parijs én thuis, moeten we alvast vooruit kijken en bedenken hoe we deze geweldige bijdrage zo goed mogelijk investeren”, zegt Van Zanen-Nieberg. “Want bij de volgende Spelen in Los Angeles willen we over vier jaar opnieuw excelleren.”

Met het oog op de ambities van NOC*NSF, die zijn vastgelegd in de Sportagenda 2032, hoopt de sportkoepel ook op een effect voor de breedtesport. “We willen laten zien dat een sportief Nederland ons trots maakt. En wat is er mooier dan mét die inspiratie zelf toch die stap zetten”, zegt de voorzitter.