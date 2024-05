Pogacar blijft in Giro beducht voor aanvallen van Ineos-renners

Tadej Pogacar heeft na de eerste negen etappes in de Giro d’Italia een ruime voorsprong in het algemeen klassement, maar hij blijft beducht voor aanvallen van zijn concurrenten. De Sloveense wielrenner van UAE Team Emirates zei tijdens de persconferentie op de rustdag vooral aanvallen van Ineos Grenadiers te verwachten.

Pogacar sprak van een bijna perfecte eerste week, waarin hij drie ritzeges pakte. “Ik geef een tien aan het team dat het geweldig heeft gedaan”, zei Pogacar. “Ik ben blij dat ik een mooie voorsprong heb. Met het oog op de Tour de France kan ik daardoor iets defensiever rijden en hoef ik niet zo vaak over de limiet te gaan. Ik ga het team zo veel mogelijk gebruiken om me op 26 mei in Rome in het roze naar de finish te brengen.”

De rozetruidrager ligt in het algemeen klassement 2.40 minuten voor op de Colombiaan Daniel Felipe Martínez en 2.58 op de Brit Geraint Thomas. “Het is goed om die marge te hebben, maar we bereiden ons voor op een tweede week met aanvallen van onze concurrenten, vooral van het Ineos-team met Thymen Arensman en Thomas”, noemde hij ook de Nederlandse nummer 9 van het algemene klassement.