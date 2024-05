Twee teamleden Mercedes volgen Hamilton naar Ferrari

Jérôme d’Ambrosio werkt vanaf 1 oktober als adjunct-teambaas bij Ferrari in de Formule 1. De Belg verlaat Mercedes voor de Italiaanse renstal.

Volgens Ferrari moet D’Ambrosio in zijn nieuwe functie verantwoording afleggen aan teambaas Fred Vasseur. Hij gaat ook talentvolle coureurs begeleiden. De 38-jarige d’Ambrosio was professioneel coureur tot 2020. Op zijn erelijst staan een zege in de GP2 en drie in de Formule E. In 2012 verving hij Romain Grosjean bij Lotus voor een race in de Formule 1.

Naast d’Ambrosio stapt ook de Fransman Loic Serra over van Mercedes naar Ferrari. Hij gaat vanaf 1 oktober het ingenieursteam van de renstal versterken. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton trekt eind dit seizoen eveneens van Mercedes naar Ferrari.