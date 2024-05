Voormalig teambaas Steiner en Haas F1 voeren juridisch gevecht

Voormalig teambaas Günther Steiner en het Formule 1-team van Haas zijn verwikkeld in een juridische strijd. Dat meldt het goed ingevoerde Autosport.com.

Steiner daagt Haas voor de rechter omdat hij zegt nog geld tegoed te hebben. De Amerikaanse renstal is op zijn beurt een rechtszaak begonnen tegen Steiner. De Italiaan heeft een boek op de markt gebracht waarin hij volgens Haas onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van onder meer afbeeldingen van het team.

Steiner was de baas bij Haas, dat in 2016 zijn intrede deed in de Formule 1. Zijn populariteit groeide door markante optredens in de Netflix-serie Drive to Survive. Eind vorig jaar werd zijn contract niet verlengd en moest Steiner plaatsmaken voor de Japanner Ayao Komatsu.

In juridische documenten staat dat Haas volop heeft geprofiteerd van de populariteit en Steiner daardoor fans en sponsors heeft gelokt. Contractueel waren hem commissies verschuldigd die nooit zijn uitbetaald. Ook verwijt Steiner de renstal dat het na zijn vertrek nog merchandise verkoopt met zijn naam en foto.

Haas F1 heeft vooral problemen met het boek ‘Surviving to Drive’, dat Steiner heeft gepubliceerd. Daarin zouden zonder toestemming tal van handelsmerken van het Amerikaanse team zijn opgenomen.