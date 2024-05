Etappewinnaar Kooij verlaat Giro d’Italia met koorts

Sprinter Olav Kooij van wielerploeg Visma – Lease a Bike moet de Giro d’Italia noodgedwongen verlaten. De 22-jarige renner is maandag op de rustdag geveld door koorts en was dinsdag niet fit genoeg om op de fiets te stappen voor de tiende etappe van de Ronde van Italië, in startplaats Pompeï. Dat meldt zijn team Visma – Lease a Bike.

Kooij boekte zondag de grootste zege in zijn carrière door in de negende etappe van Avezzano naar Napels de massasprint te winnen. Hij maakte in Italië zijn debuut in een grote ronde.