Frankrijk hoopt op miljardenimpuls dankzij Spelen

Frankrijk hoopt dat de Olympische Spelen van deze zomer in Parijs een economische impuls van miljarden euro’s opleveren. Het economisch voordeel van de Spelen voor de regio Parijs bedraagt naar verwachting tussen de 6,7 en 11,1 miljard euro, maakte de organisatie van de Olympische Spelen bekend.

Over de periode van 2018 tot 2034 is in kaart gebracht wat de investeringen zijn en wat de opbrengsten op de langere termijn kunnen zijn. Vooral de organisatiesector, de bouwsector en het toerisme profiteren van de Olympische Spelen.

De investeringen voor de Spelen van Parijs bedragen in totaal 7,7 miljard euro. Volgens de onderzoekers bieden de voorbereidingen en de organisatie van het olympisch evenement werk aan meer dan 180.000 mensen. Zij kunnen vooral terecht in de horeca, het toerisme, de transportsector, schoonmaak- en beveiligingsdiensten.

Naar verwachting trekken de Olympische Spelen deze zomer 2,3 tot 3,1 miljoen bezoekers van wie 64 procent uit Frankrijk komt. Van de 36 procent buitenlandse bezoekers zal ruim twee derde uit Europa komen. De Olympische Spelen vinden plaats van 26 juli tot en met 11 augustus.