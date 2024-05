Giro-organisatie schrapt doorkomst op Stelvio door lawinegevaar

Het wielerpeloton in de Giro d’Italia hoeft volgende week dinsdag niet over de Stelvio. Deze befaamde bergpas was onderdeel van de route van de zestiende etappe. Afgelopen week heeft het nog gesneeuwd op de 2758 meter hoge pas.

“De recente sneeuwval op de Stelvio en de daaropvolgende temperatuurstijging vergroten de kans op lawines”, meldt Giro-organisator RCS. “Voor de veiligheid is daarom besloten de route aan te passen.”

De Stelvio zou het hoogste punt zijn geweest in deze Giro waar de eerste renner wordt beloond met de Cima Coppi. Die is nu te verdienen op de Umbrailpas, die de Stelvio vervangt. Daar komen de renners op een hoogte van 2489 meter.