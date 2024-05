Judoka Van Dijke moet na EK ook WK skippen

Judoka Sanne van Dijke ontbreekt volgende week op de WK judo in Abu Dhabi. De winnares van olympisch brons in 2021 is niet op tijd hersteld van een rugblessure. De judoka in de klasse tot 70 kilogram moest zich vorige maand door deze kwetsuur ook al afmelden voor de EK in Zagreb.

Van Dijke (28) laat via de judobond weten dat het de goede kant op gaat met haar blessure. “Ik maak fysiek stappen, maar ik heb de laatste tijd weinig trainingsuren op de tatami kunnen maken. Ik wil geen risico nemen met het oog op de zomer”, doelt ze op de Olympische Spelen in Parijs.

De judobond heeft de 26-jarige WK-debutante Margit de Voogd aangewezen als vervanger voor tweevoudig Europees kampioene Van Dijke.

De WK judo vinden plaats van 19 tot en met 24 mei in de Verenigde Arabische Emiraten.