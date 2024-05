Swiatek naar halve finales tennistoernooi van Rome

Iga Swiatek heeft de halve finales bereikt van het tennistoernooi van Rome. De Poolse nummer 1 van de wereld was in haar kwartfinale in twee sets (6-1 6-3) te sterk voor de Amerikaanse Madison Keys, de nummer 16 op de wereldranglijst. De partij op het Romeinse gravel duurde 1 uur en 17 minuten.

Swiatek weet nog niet wie haar volgende tegenstander wordt. Die komt uit de partij tussen de Amerikaanse Coco Gauff (WTA 3) en de Chinese Zheng Qinwen. Swiatek won anderhalve week geleden nog het WTA1000-toernooi van Madrid. Toen had ze Keys in de halve finales verslagen.