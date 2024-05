Volleybalsters winnen eerste duel Nations League van Bulgarije

De Nederlandse volleybalsters zijn goed begonnen aan de Nations League. In Antalya was de ploeg van bondscoach Felix Koslowski in drie sets te sterk voor Bulgarije. De setstanden waren 25-14 25-20 25-22. Het toernooi omvat in totaal twaalf interlands die meetellen voor de wereldranglijst. Op basis daarvan zijn nog tickets voor de Olympische Spelen te verdienen.

Oranje startte in Turkije met Marrit Jasper, Indy Baijens, Sarah van Aalen, Celeste Plak, Juliët Lohuis en de onlangs teruggekeerde Anne Buijs. De mondiale nummer 10 begon uitstekend aan de wedstrijd tegen Bulgarije, dat tien plaatsen lager op de wereldranglijst staat. De ploeg liep halverwege de eerste set weg bij de tegenstander en kreeg op 24-14 tien setpoints, waarvan de eerste meteen benut werd.

Bulgarije herpakte zich aan het begin van de tweede set, voordat Oranje op 7-6 voor het eerst op voorsprong kwam. De Bulgaarse vrouwen bleven daarna gelijke tred houden tot 19-19, maar Nederland maakte in de slotfase het verschil. Op 24-20 haalde Jasper met een ace de set binnen. In de derde set had Bulgarije lange tijd een voorsprong, maar Oranje poetste in de slotfase een 16-19-achterstand weg. Plak, die in de eerste twee sets minder indruk maakte dan normaal, zorgde voor een 24-20-voorsprong en vier matchpoints. Na twee gemiste kansen door Oranje verzilverde Jasper de derde.

Oranje speelt de komende week in Antalya nog tegen gastland Turkije, Polen en Duitsland. Daarna volgen in Macau wedstrijden tegen gastland China, Brazilië, de Dominicaanse Republiek en Frankrijk. In het Japanse Fukuoka treft Oranje vervolgens Servië, de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Korea.

De wereldranglijst op 17 juni, een dag na het laatste duel met Zuid-Korea, bepaalt of Nederland zich kwalificeert voor de Spelen van Parijs. Op de geschoonde mondiale lijst, zonder reeds geplaatste landen, geeft de huidige tiende plaats recht op deelname. Belangrijk voor de ploeg is dat het met name concurrenten Canada (elfde) en Duitsland (twaalfde) achter zich houdt. Oranje werd op de Spelen van Rio in 2016 vierde, maar ontbrak drie jaar geleden in Tokio.