Amerikaan McNulty tijdritkampioen van zijn land

De Amerikaanse wielrenner Brandon McNulty is net als vorig jaar kampioen tijdrijden van zijn land geworden. Op een parcours van ruim 33 kilometer in en rond Charleston was de renner van UAE Team Emirates met een tijd van 37.42 minuten veruit de snelste.

McNulty was 58 seconden sneller dan Tyler Stites van het kleinere Project Echelon Racing. Neilson Powless van EF Education – EasyPost, de nummer 3, gaf 1 minuut en 2 seconden toe.

De 26-jarige McNulty boekte daarmee zijn dertiende overwinning, de zesde in 2024. Dit seizoen won hij onder meer tijdritten in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten en de Ronde van Romandië.

Bij de vrouwen verraste triatlonspecialiste Taylor Knibb de concurrentie in een tijd van 41.55. Ze bleef Kristen Faulkner elf seconden voor. De 49-jarige Amber Neben, viervoudig kampioene, werd derde.