Badmintonduo Tabeling/Piek zeker van plek op Olympische Spelen

Badmintonners Robin Tabeling en Selena Piek mogen deze zomer meedoen aan de Olympische Spelen in Parijs. Het Nederlandse duo eindigde als twaalfde op de kwalificatieranglijst voor gemengde duo’s. In Parijs bestaat het toernooi in het gemengd dubbel uit zestien koppels.

Tabeling en Piek waren er drie jaar geleden bij de Olympische Spelen van Tokio ook al samen bij. Toen werden ze in de groepsfase uitgeschakeld. Voor de 32-jarige Piek worden het zelfs haar derde Spelen. In 2016 kwam ze in Rio de Janeiro in actie aan de zijde van Eefje Muskens in het vrouwendubbel en met Jacco Arends in het gemengd dubbel.