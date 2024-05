Formule 1-coureur Albon rijdt ook komende jaren voor Williams

Alexander Albon blijft ook de komende jaren rijden voor het Formule 1-team van Williams. De 28-jarige Thai heeft zijn contract met “meerdere jaren” verlengd, al wordt niet duidelijk tot wanneer hij nu precies vastligt. In ieder geval is Albon in 2026 nog actief voor de Britse renstal, als de nieuwe regels in de Formule 1 ingaan.

Albon haalde dit seizoen nog geen punt binnen voor de WK-stand. Williams is wel tevreden over Albons prestaties sinds 2022, toen hij bij het team kwam. Afgelopen seizoen hielp hij Williams met 27 punten aan de zevende plek in het constructeursklassement, de beste prestatie sinds 2017.

“Het was een moeilijke start van het jaar, maar sinds mijn komst naar Williams hebben we samen veel vooruitgang geboekt en heb ik de enorme veranderingen gezien die achter de schermen plaatsvinden om ons terug te brengen naar de top van de grid. De reis zal tijd kosten, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we het juiste team aan het bouwen zijn om vooruit te komen en de komende jaren grootse dingen te bereiken”, aldus de voormalig coureur van Red Bull in een verklaring.