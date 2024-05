Geen breuken voor Jakobsen na val in Giro d’Italia

Fabio Jakobsen heeft bij zijn val in de elfde etappe van de Giro d’Italia geen breuken opgelopen. Dat maakte zijn ploeg dsm-firmenich PostNL bekend nadat bij de Nederlandse sprinter röntgenfoto’s waren gemaakt.

Jakobsen ging op een kleine 400 meter voor de finish onderuit, nadat hij van opzij was aangereden door de Est Madis Mihkels. “Dit hoort er niet bij, maar het gebeurt wel”, sprak de in Heukelum opgegroeide renner voor de camera van Eurosport, al fietsend op weg naar de teambus. “Ik zat op zich goed, had ook best een goede dag.” Jakobsen kon zich tot nu toe nog geen enkele keer in de strijd om de dagzege mengen. “Nu deed ik een keer mee en gebeurt dit.”

Behalve Jakobsen ging ook zijn Deense ploeggenoot Tobias Lund Andresen onderuit, terwijl eerder in koers de Amerikaan Kevin Vermaerke ook al was gevallen. “Lund Andresen, Vermaerke en Jakobsen hebben allemaal snijwonden en schaafwonden opgelopen bij hun val”, meldde de ploeg op de website. “Jakobsen heeft uit voorzorg ook een röntgenfoto laten maken, maar die bracht gelukkig geen breuken aan het licht. De medische staf van het team zal de renners blijven monitoren in aanloop naar de etappe van morgen.”