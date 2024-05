Judoka Van ’t End worstelt met nieuwe regels vlak voor WK

Judoka Noël van ’t End is nagenoeg zeker van deelname aan zijn derde Olympische Spelen, maar de wereldkampioen van 2019 in de klasse tot 90 kilogram beleeft naar eigen zeggen wel een ‘minder’ jaar. Hij worstelt met nieuwe wedstrijdregels van de mondiale bond.

“De regels zijn veranderd en daar hou ik niet van. Ik ben al wat ouder, ik wil me niet aanpassen”, zegt Van ’t End in aanloop naar de WK in Abu Dhabi, die zondag beginnen. “Ik wil mijn tegenstander door de lucht laten vliegen, want dat is wat de mensen willen zien toch? Ik wil beetpakken, zoeken, kijken en dan toeslaan, maar door de nieuwe regels krijg ik daar de tijd niet voor. Elke poging tot een aanval is tegenwoordig al goed. Het gevolg is dat ik vaker tegen straffen voor passiviteit aanloop. Ik werk er hard aan om me er meer bewust van te worden, maar ik vind dat best lastig. Hopelijk kan ik het op de WK op de mat laten zien.”

Het is alweer vijf jaar geleden dat Van ’t End wereldkampioen werd. Hij heeft dat succes niet meer kunnen evenaren, maar die titel voelt absoluut niet als een last, zegt de judoka uit Driebergen. “Die titel draag ik altijd bij me. Als ik naar de mat loop en word aangekondigd als voormalig wereldkampioen, dan geeft me dat altijd weer een boost.”

In Abu Dhabi wereldkampioen worden kan, zegt Van ’t End. “Ik hoef niemand te vrezen en als ik een judoka tref die hetzelfde spelletje wil spelen, dan win ik 99 van de 100 keer. Maar als mijn tegenstander voor straffen gaat, dan wordt het lastiger voor mij”, aldus de judoka, die overigens kritisch is op de toernooikalender. “Zo kort voor de Olympische Spelen een WK houden slaat nergens op. Het is zonder aanpassing van mijn trainingen niet mogelijk om op beide toernooien te kunnen pieken. De internationale federatie is duidelijk niet op de hand van de judoka’s.”

Van ’t End staat hoog genoeg op olympische ranking voor Parijs, maar helemaal zeker is hij nog niet van deelname. In Abu Dhabi is het wel zaak punten te scoren. “Ik zou liever al helemaal zeker zijn van kwalificatie, zoals bij de Spelen van Rio en Tokio het geval was. Helaas ben ik dit keer nog niet helemaal veilig en dat is nieuw voor mij. Het klinkt gek, maar ik vond het best geinig dat ik nu eens moest nadenken over hoe dat nu zit met die punten. Het gaf me het inzicht dat ik er nog wel even aan moet trekken.”