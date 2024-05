Schade bij Jakobsen na val in Giro lijkt mee te vallen

Fabio Jakobsen lijkt aan zijn val in de sprint van de elfde etappe van de Giro d’Italia geen al te zware verwondingen te hebben overgehouden. De Nederlandse sprinter van dsm-firmenich PostNL ging op een kleine 400 meter voor de finish onderuit, nadat hij van opzij was aangereden door de Est Madis Mihkels. “Dit hoort er niet bij, maar het gebeurt wel”, sprak Jakobsen voor de camera van Eurosport, al fietsend op weg naar de teambus.

“Ik zat op zich goed, had ook best een goede dag”, vertelde Jakobsen, die tot nu toe geen al te goede indruk maakt in de Giro. Hij kon zich nog geen enkele keer in de strijd om de dagzege mengen. “Nu deed ik een keer mee en gebeurt dit.”

Jakobsen deed nonchalant over zijn verwondingen. “Ik moet nu nog 5 kilometer fietsen naar de bus. Dan maar hopen dat het tegen de tijd dat ik er ben wat minder zeer doet.”