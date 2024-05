Tweede ritzege sprinter Milan in Giro d’Italia

De Italiaan Jonathan Milan heeft zijn tweede ritzege geboekt in de Giro d’Italia. De 23-jarige renner van Lidl-Trek was na een rit, die voor een groot deel langs de Adriatische kust leidde, de snelste in de massasprint. Milan hield in Francavilla al Mare de Belg Tim Merlier en de Australiër Kaden Groves net achter zich. Fabio Jakobsen kwam kort voor de finish ten val. Milan won eerder al de vierde etappe.

De Sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) behield zoals verwacht de roze leiderstrui. Donderdag volgt een rit van Martinsicuro naar Fano met onderweg enkele korte klimmetjes. De Giro duurt tot en met zondag 26 mei.

Drie renners gingen in de elfde etappe vrijwel vanaf de start op avontuur. Met het uitvallen van de Belg Cian Uijtdebroeks bestond het Nederlandse Visma – Lease a Bike nog maar uit vier renners. De helft van hen reed een groot deel van de dag voorop. De Visma-renners Tim van Dijke en de Italiaan Edoardo Affini hadden gezelschap van de Fransman Thomas Champion. Het drietal kreeg nooit meer dan drie minuten voorsprong en werd 35 kilometer voor de finish ingehaald.

Daarna waren het uiteraard de ploegen van de sprinters die zich op kop van het peloton positioneerden. Milan keek er met genoegen op terug. “Het is ongelooflijk hoe het team voor mij werkt, hoe ze mij naar een cruciale positie brengen. Het maakt me echt gelukkig dat we zo’n team zijn. Ze geloven in me en ik zie na afloop ook hoe blij ze zijn”, vertelde Milan in het flashinterview kort na de finish.

Vorig jaar won hij één etappe en uiteindelijk ook het sprintklassement. Bij zijn tweede ritzege dit jaar was hij al gehuld in de bijbehorende paarse trui. “Extra mooi natuurlijk. Vorig jaar heb ik hier vooral veel geleerd. Dit was een lastige finale met veel bochten. En Tim Merlier doet vaak onvoorspelbare dingen. Ik kwam in de laatste honderden meters in zijn wiel, de perfecte plek. Hij zette de sprint hard in, maar ik kon er nog langs.”