Wielrenner Mathieu van der Poel komt op de Olympische Spelen komende zomer alleen in actie in de wegwedstrijd. Hij had ook kunnen kiezen voor de olympische mountainbikewedstrijd, maar die slaat hij over. “Dit is het meest logische. Hierdoor heb ik iets meer tijd en kan ik me langer en beter voorbereiden”, stelt hij in een persbericht van zijn ploeg Alpecin-Deceuninck.

Van der Poel komt in juli voor de Spelen ook nog in actie in de Tour de France.