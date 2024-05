Visma moet in Giro ook verder zonder zieke Uijtdebroeks 

Cian Uijtdebroeks gaat niet van start in de elfde etappe van de Ronde van Italië. De Belgische wielrenner van Visma – Lease a Bike, die vijfde stond in het algemeen klassement en de leiding had in het jongerenklassement, is ziek.

De opgave van Uijtdebroeks komt niet als een heel grote verrassing. In de tiende rit had hij het dinsdag lastig en vertoonde, net als veel andere renners in het peloton, symptomen van een luchtweginfectie. Zijn Nederlandse ploeggenoot Olav Kooij verscheen daarom twee dagen na zijn ritzege in Napels al niet meer aan de start.

“Dit is een enorme tegenslag voor ons, maar we hebben nog steeds vier renners die fit en gezond zijn en klaar zijn om ervoor te vechten”, aldus Marc Reef, ploegleider van Visma – Lease a Bike. Eerder raakte de ploeg al Robert Gesink (handbreuk) en Christophe Laporte (niet hersteld van een valpartij) kwijt.