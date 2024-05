Alaphilippe wint twaalfde Giro-etappe na lange ontsnapping

Wielrenner Julian Alaphilippe heeft de twaalfde etappe van de Giro d’Italia gewonnen. De Fransman van Soudal Quick-Step kwam na een lange ontsnapping in de rit van Martinsicuro naar Fano alleen over de streep. Hij had medevluchter Mirco Maestri uit Italië op ruim 11 kilometer van de finish gelost.

Voor Alaphilippe is het de eerste etappezege in de Ronde van Italië. De 31-jarige Fransman maakt daarmee zijn trilogie compleet. Hij won eerder zes ritten in de Tour de France en een etappe in de Vuelta. Het is ook de eerste overwinning van Alaphilippe in 2024.

De Giro gaat vrijdag verder met een vlakke etappe van Riccione naar Cento. De Sloveen Tadej Pogacar kwam op ruim vijf minuten in het peloton binnen en blijft in de roze leiderstrui.

Alaphilippe ging in de rit van de ‘Muri” de steile korte beklimmingen in Italië, op meer dan 120 kilometer van de streep in de aanval vanuit de kopgroep met daarin ook Jhonatan Narváez uit Ecuador, de eerste drager van de roze trui in deze Giro. Hij kreeg Maestri mee. Het tweetal bleef de achtervolgers maximaal ruim twee minuten voor en in de slotfase had het tweetal minder dan 1 minuut.

Op de laatste beklimming op 12 kilometer van de finish kon Maestri het tempo van Alaphilippe niet meer volgen. De Fransman, die twee keer wereldkampioen werd, ging alleen door op de klim en had na de afdaling nog ruim een halve minuut voorsprong op de eerste achtervolgers. Maestri werd nog bijgehaald. Narváez kwam als tweede over de streep voor de Belg Quinten Hermans. Gijs Leemreize was de beste Nederlander op de achtste plaats. De roze trui van Pogacar kwam in de etappe niet in gevaar.

Alaphilippe probeerde eerder in deze Giro al een rit te winnen en werd in de zesde etappe in de sprint geklopt door de Spanjaard Pelayo Sánchez. In deze rit wilde hij weer mee in de aanval. “Ik had een grote groep verwacht”, zei hij in het flashinterview na afloop. “Ik had me erop gericht om vooraan te zitten en toen ik met Mirco weg was heb ik gezegd, we gaan ervoor. Hij verdiende het ook om te winnen vandaag.”

De Fransman reed de laatste tien kilometer alleen. “Ik geloofde erin, maar moest alles blijven geven, want ik hoorde dat Narváez er kort achter zat. Het was mijn droom om een etappe in de Giro te winnen en ik ben heel blij dat het is gelukt.”