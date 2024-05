Basketballers Celtics opnieuw naar finale Eastern Conference

De basketballers van Boston Celtics staan voor het derde jaar op rij in de finale van de play-offs van de Eastern Conference. De winnaar van de reguliere competitie won de halve finale tegen Cleveland Cavaliers met 4-1, na een beslissende 113-98-thuiszege op woensdag. Jayson Tatum was de topscorer aan de kant van de gedeeld recordkampioen, met 25 punten.

De Celtics nemen het voor een plek in de overkoepelende finale op tegen Indiana Pacers of New York Knicks. De club uit New York leidt de best-of-seven serie met 3-2.

Boston is met zeventien algehele titels samen met Los Angeles Lakers recordhouder in de NBA. Afgelopen seizoen verloor de club in de finale van de Eastern Conference van Miami Heat. Een jaar eerder werd de algehele finale wel bereikt, maar was Golden State Warriors te sterk. De laatste titel dateert van 2008.