Chileense tennisser Jarry klopt Tsitsipas in kwartfinale in Rome

Tennisser Nicolas Jarry neemt het tegen Tommy Paul op in de halve finales van het masterstoernooi van Rome. De Chileense nummer 21 van de plaatsingslijst won in de kwartfinales in drie sets van de als zesde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas: 3-6 7-5 6-4.

Paul had eerder op de dag de halve finales bereikt door de Pool Hubert Hurkacz in drie sets te verslaan (7-5 3-6 6-3). De Duitser Alexander Zverev en de Chileen Alejandro Tabilo staan in de andere halve finale.

Tsitsipas won in april het masterstoernooi van Monte Carlo, maar werd in Madrid al in de tweede ronde uitgeschakeld. De nummer acht van de wereldranglijst brak in de vierde game de opslag van zijn tegenstander, die 24e op de ranking staat. Dat was voldoende voor het binnenhalen van de eerste set.

In de tweede set kregen beide spelers breakpoints tegen, maar behielden ze lang hun opslagbeurten. Op 6-5 sloeg Jarry echter alsnog toe op een breakpoint en dwong een derde set af. Daarin kwam Tsitsipas een break voor, maar trok de Chileen dat meteen weer recht. Jarry speelde aanvallend op 5-4 op de opslag van Tsitsipas en kreeg matchpoints. Op het vierde matchpoint was het raak na een misser van de Griek.