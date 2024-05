Swiatek klopt Gauff en staat voor de derde keer in Rome in finale

Tennisster Iga Swiatek heeft zich ten koste van Coco Gauff geplaatst voor de finale van het graveltoernooi van Rome. De Poolse nummer 1 van de wereld versloeg de mondiale nummer 3 na bijna twee uur spelen in twee sets: 6-4 6-3.

Gauff kwam middels een fraaie lob nog wel op een 2-0-voorsprong, maar de Amerikaanse kon haar goede start geen vervolg geven. Swiatek brak meteen terug, plaatste bij een 4-4-stand nog een break en pakte vervolgens op love de eerste set.

Swiatek behield in de tweede set haar eigen service en had voldoende aan twee breaks, onder andere bij een 5-3-voorsprong. Daarmee was de wedstrijd ook meteen afgelopen.

De Poolse staat voor de derde keer in de finale in Rome en treft daarin op zaterdag Aryna Sabalenka of Danielle Collins. Die partij wordt later donderdagavond gespeeld.