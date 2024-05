Tennisser Murray denkt fit genoeg te zijn voor Roland Garros

Andy Murray denkt dat hij fit genoeg is om aan te treden op Roland Garros. De Schotse tennisser komt terug van een enkelblessure.

Woensdag won hij nog van de Fransman Kyrian Jacquet bij het challengertoernooi in Bordeaux. “Ik had een flinke blessure, maar het herstel verloopt beter dan gedacht. Mijn enkel voelde goed”, zei de 37-jarige Murray na afloop. In maart raakte hij geblesseerd tijdens het masterstoernooi van Miami.

Murray haalde in 2016 de finale op Roland Garros, waarin hij verloor van Novak Djokovic. Het is algemeen bekend dat de oud-nummer 1 van de wereld geen groot fan is van gravel. “Maar het is altijd bijzonder om op Roland Garros te kunnen spelen. Dat wil ik dit jaar ook.”

In Bordeaux treft Murray, die waarschijnlijk bezig is aan zijn laatste seizoen, donderdagavond de Fransman Gregoire Barrere. Roland Garros begint op 26 mei.