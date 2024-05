Tennisser Paul verslaat Hurkacz en bereikt halve finale in Rome

Tennisser Tommy Paul staat in de halve finale van het masterstoernooi van Rome. De Amerikaan versloeg de Pool Hubert Hurkacz in een enerverende wedstrijd met 7-5 3-6 6-3.

In de eerste set pakte Paul, die in de vorige ronde nog topper Daniil Medvedev wist te verslaan, het initiatief met een snelle break. Hurkacz kwam die nog te boven, maar het was de Amerikaan die alsnog de set pakte met 7-5.

Hurkacz schakelde in de tweede set bij. Al in de eerste game ging hij door de service van zijn tegenstander heen. Die voorsprong gaf hij vervolgens niet meer weg. Op 5-3 serveerde hij de set twee soepel uit.

De derde en beslissende set ging alle kanten op. Hurkacz leek het initiatief te houden, maar Paul vocht zich knap terug. Dat leidde tot een 5-3 voorsprong voor de huidige nummer 16 van de wereld. Op zijn vierde wedstrijdpunt maakte hij de wedstrijd af.

In de halve finale treft de Amerikaan Stefanos Tsitsipas of Nicolas Jarry. Zij spelen donderdagavond hun kwartfinalepartij. Alexander Zverev en Alejandro Tabilo staan al in de halve finale.