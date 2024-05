Vuelta krijgt in 2026 met Monaco weer buitenlands vertrekpunt

De Spaanse wielerkoers Vuelta start in 2026 weer buiten Spanje. De renners vertrekken tijdens zowel de eerste als tweede etappe vanuit Monaco. Het wordt de zesde keer dat de Ronde van Spanje in het buitenland begint.

Twee keer had Nederland de eer: Utrecht in 2022 en Assen in 2009. Dit jaar start de Vuelta in Portugal, net als tijdens het eerste uitstapje in 1997. In 2017 begon de rittenkoers in het Franse Nîmes.

De Vuelta is in 2026 toe aan de 81e editie. De Ronde van Spanje is richting het einde van de zomer doorgaans de laatste grote rittenkoers van het jaar, na eerst de Giro d’Italia en vervolgens de Tour de France.