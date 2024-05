Wiebes derde in door valpartij ontsierde massasprint in Burgos

Lorena Wiebes is als derde geëindigd in de eerste etappe van de Ronde van Burgos. De renster van SD Worx-Protime moest in de sprint de Finse winnares Lotta Henttala (EF Education-Cannondale) en de Oostenrijkse Carina Schrempf (Fenix-Deceuninck) voor laten gaan.

Schrempf probeerde het in de slotfase alleen en werd in de laatste meters achterhaald door Henttala. Wiebes won in 2023 nog de openingsrit van de Ronde van Burgos, maar werd dit keer door een valpartij gehinderd in de massasprint. Bij die valpartij was favoriete Elisa Balsamo (Lidl-Trek) betrokken.

De Ronde van Burgos duurt nog tot en met zondag. Demi Vollering pakte vorig jaar de eindzege.