Chileen Jarry verslaat Paul en treft Zverev in eindstrijd in Rome

De Chileense tennisser Nicolás Jarry heeft zich ten koste van de Amerikaan Tommy Paul geplaatst voor de finale van het graveltoernooi van Rome. De nummer 24 van de wereld was in drie sets te sterk voor de mondiale nummer 16: 6-3 6-7 (3) en 6-3.

In de eindstrijd treft Jarry de als derde geplaatste Duitser Alexander Zverev, die eerder op de dag de Chileen Alejandro Tabilo in drie sets aan de kant schoof: 1-6 7-6 (4) 6-2.

Jarry had tegen Paul in de eerste set genoeg aan een break in de achtste game en leek bij een 4-2-voorsprong in de tweede set op weg naar de overwinning. Paul knokte zich terug, pakte de tiebreak, maar leverde in de beslissende set zijn opslag in de zesde game in. Jarry bleef foutloos op eigen service en kon na ruim tweeënhalf uur alsnog juichen.