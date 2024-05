Darter Van Gerwen verliest van Humphries in Sheffield

Darter Michael van Gerwen is bij de laatste reguliere speelronde van de Premier League uitgeschakeld in de halve finales. De Brabander, die al zeker was van de play-offs in de Premier League, verloor in Sheffield met 6-3 van Luke Humphries.

Van Gerwen won in de kwartfinales van Rob Cross. Hij kwam met 4-1 achter, maar won vervolgens vijf legs op rij. Tegen Humphries kon Van Gerwen een achterstand niet meer goedmaken.

Michael Smith versloeg Nathan Aspinall en verzekerde zich daarmee als vierde darter van een plek in de play-offs in Londen. Hij versloeg daarna in de halve finales ook Luke Littler en in de eindstrijd verschalkte hij Humphries met 6-3.

Naast Van Gerwen waren Littler en Humphries al zeker van de play-offs van de Premier League, met als inzet de eindzege. Van Gerwen, die derde staat op de ranglijst, gaat het volgende week in Londen in de halve finales opnieuw opnemen tegen wereldkampioen Humphries. Littler treft Smith.