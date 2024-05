Djokovic accepteert wildcard voor ATP 250-toernooi in Genéve

Novak Djokovic heeft de laatste wildcard geaccepteerd voor het ATP 250-graveltoernooi in het Zwitserse Genève dat vanaf 19 mei wordt gespeeld. Een week later begint Roland Garros, waar de Servische nummer 1 van de wereld zijn titel verdedigt.

Djokovic werd deze week in Rome al in de derde ronde uitgeschakeld door de Chileen Alejandro Tabilo (6-2 6-3) en maakte zich na afloop zorgen. “Het voelde op de baan alsof een andere speler in mijn schoenen stond”, zei Djokovic, die aangaf dat hij scans zou ondergaan om “te zien wat er aan de hand is”.

In Genève wil de herstelde Djokovic extra wedstrijdritme opdoen om vervolgens op Roland Garros een goede indruk achter te laten. Hij won het grandslamtoernooi in Parijs tot nu toe drie keer.