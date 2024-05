Nederlandse triatleten op gemengde estafette naar de Spelen

De Nederlandse triatleten hebben tijdens de wereldbekerwedstrijd in het Mexicaanse Huatulco een olympisch ticket bemachtigd op de gemengde estafette. Mitch Kolkman, Barbara de Koning, Richard Murray en Rachel Klamer eindigden als tweede en dat was net voldoende voor plaatsing.

Klamer sloot af namens Nederland en begon als vierde aan haar sprinttriatlon. Ze passeerde het later teruggezette Canada en Hongarije en kwam achter Noorwegen als tweede over de finish. Een plek bij de eerste twee was noodzakelijk voor kwalificatie. In 2021 werd Nederland op de gemengde estafette vierde bij de Spelen van Tokio.

De triatleten legden in Huatulco ieder een sprinttriatlon af van 300 meter zwemmen, 7,2 kilometer fietsen en 1,8 kilometer hardlopen.