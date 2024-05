Sprinter Milan voor de derde keer de beste in Giro d’Italia

Wielrenner Jonathan Milan heeft zijn derde etappezege in de Ronde van Italië geboekt. De Italiaanse sprinter van Lidl-Trek was in de dertiende etappe van Riccione naar Cento na 179 kilometer overduidelijk de beste in de massasprint. Hij bleef Stanislaw Aniolkowski uit Polen en de Duitser Phil Bauhaus voor. Tim van Dijke van Visma – Lease a Bike eindigde als vierde.

Milan won eerder de vierde en de elfde etappe. Hij verstevigde ook de leidende positie in het puntenklassement. De Italiaan pakte in 2023 één ritzege in de Giro.

De roze leiderstrui blijft in het bezit van Tadej Pogacar. De Sloveen van UAE Team Emirates heeft voor de tweede individuele tijdrit van zaterdag in deze Giro een voorsprong van 2.40 minuut op de Colombiaan Daniel Felipe Martínez.