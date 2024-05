Timberwolves verslaan Nuggets en dwingen beslissend duel af in NBA

De basketballers van Minnesota Timberwolves hebben een beslissende wedstrijd afgedwongen tegen Denver Nuggets in de playoffs van de NBA. In het zesde onderlinge duel werd het 115-70 voor de thuisploeg, waardoor een zevende en allesbepalende wedstrijd nodig is in de Western Conference.

De Nuggets, die met sterspeler Nikola Jokic aan de start verschenen, wonnen de laatste drie duels van Minnesota. De thuisploeg moest dus winnen om er een beslissend duel uit te slepen. Dat lukte, mede door een uitstekend spelende Anthony Edwards. Hij was goed voor 27 punten. Jokic was met 22 punten de beste man aan de kant van Denver Nuggets.

Die ploeg ontvangt Minnesota zondag. “Ik heb er ontzettend veel zin in”, zei Edwards over de naderende beslissingswedstrijd in de best-of-seven-serie.