Verstappen klokt vijfde tijd bij eerste vrije training op Imola

Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training van de Grote Prijs van Emilia-Romagna de vijfde tijd neergezet. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull zag op het circuit van Imola Charles Leclerc (Ferrari) de snelste tijd neerzetten.

George Russell klokte de tweede tijd in zijn Mercedes en Ferrari-coureur Carlos Sainz werd derde. Lando Norris, die twee weken geleden voor McLaren de Grote Prijs van Miami won, eindigde als achtste.

Veel teams, waaronder Red Bull, hadden sinds de laatste race in Miami updates doorgevoerd. WK-leider Verstappen klaagde tijdens de training over zijn afstelling en grip. Ook moest hij even de pits in nadat een zogenoemde tear-off van zijn helm in de luchtinlaat van zijn rem was beland. In de slotfase van de sessie miste hij bovendien nog een bocht.

Verstappen schreef de race op Imola in 2021 en 2022 op zijn naam. Vorig jaar werd de Grote Prijs van Emilia-Romagna afgelast door de zware regenval en overstromingen in de Noord-Italiaanse streek.