Verstappen zevende in tweede vrije training op Imola

Max Verstappen heeft ook bij de tweede vrije training van de Grote Prijs van Emilia-Romagna geen topnotering gehaald. De drievoudig Formule 1-wereldkampioen van Red Bull zette op het circuit van Imola de zevende tijd neer. Hij was eerder op de dag vijfde in de eerste vrije training.

Charles Leclerc was in de Ferrari de snelste met een tijd van 1.15,906. Hij was ook al de snelste geweest in de eerste vrije training. Verstappen gaf daar 0,541 seconde op toe. Oscar Piastri reed in de McLaren de tweede tijd, Yuki Tsunoda (Visa Cash App RB) was goed voor de derde tijd, vlak voor de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell.

WK-leider Verstappen klaagde net als tijdens de eerste training over zijn afstelling en grip. Veel teams, waaronder Red Bull, hadden sinds de laatste race in Miami updates doorgevoerd. “Ik weet het niet. Nu zat de voorkant vast. Ik spinde bijna”, mopperde de wereldkampioen over de boordradio. Ook in de slotfase van de training raakte hij met de Red Bull nog een keer van de baan.

Verstappen schreef de race op Imola in 2021 en 2022 op zijn naam. Vorig jaar werd de Grote Prijs van Emilia-Romagna afgelast door de zware regenval en overstromingen in de Noord-Italiaanse streek. Zaterdag volgt de derde training en de kwalificatie voor de race van zondag.