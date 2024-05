Wielrenner Van Aert maakt comeback in Noorwegen na blessure

Wielrenner Wout van Aert keert volgende week terug in het peloton. De Belg doet mee aan de Ronde van Noorwegen, zo meldt zijn ploeg Visma – Lease a Bike. Hij lag er acht weken uit nadat hij crashte in de eendagswedstrijd Dwars door Vlaanderen. Van Aert brak zijn sleutelbeen, borstbeen en enkele ribben.

De 29-jarige renner, de grote rivaal van Mathieu van der Poel, ziet deelname in Noorwegen als een test en verwacht nog niets van zichzelf. “Ik ben zeker niet top, het is een test. Maar ik heb er wel veel zin in. De afgelopen weken heb ik steeds iets meer kunnen trainen, maar dat is nog altijd anders dan het rijden van wedstrijden”, aldus Van Aert.

De Ronde van Noorwegen is van 23 tot en met 26 mei.