BMX’sters Veenstra, Baauw en Merel Smulders stranden op WK

BMX’sters Manon Veenstra, Judy Baauw en Merel Smulders zijn bij de WK in het Amerikaanse Rock Hill gestrand in de kwartfinales. Laura Smulders slaagde er wel in de halve finales te bereiken.

Veenstra eindigde als vijfde in haar kwartfinale, waar een plek bij de eerste vier noodzakelijk was. Baauw kwam er in haar kwartfinale ook niet aan te pas en werd achtste. Merel Smulders moest genoegen nemen met de zesde plek in haar kwartfinale, die werd gewonnen door haar zus Laura.

Bij de mannen wisten Niek Kimmann en Dave van der Burg en Jaymio Brink zich te plaatsen voor de halve finales.