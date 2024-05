Ganna klopt Pogacar nu wel in tijdrit van Giro d’Italia

Filippo Ganna heeft de veertiende etappe van de Giro d’Italia gewonnen. De Italiaan van Ineos Grenadiers was de snelste in een vlakke tijdrit over ruim 31 kilometer, van Castiglione delle Stiviere naar Desenzano del Garda.

Ganna, tweevoudig kampioen tijdrijden, nam revanche voor zijn nederlaag van vorige week in de eerste tijdrit van de Giro. Hij moest toen 17 seconden toegeven op Tadej Pogacar, de Sloveense leider van het algemeen klassement die nu genoegen moest nemen met een tweede plaats. Pogacar verloor 29 seconden op Ganna, maar verstevigde zijn leidende positie in het algemeen klassement.

Ganna vierde zijn zege met tranen in zijn ogen. “Ik wilde zo graag weer een in mijn eigen land winnen”, zei hij. “Maar het is niet makkelijk om van Pogacar te winnen, ook niet als een tijdrit vlak is. Dat ik hier win aan het Gardameer, dat maakt het allemaal nog mooier. Deze omgeving voelt als mijn tweede huis.”

Thymen Arensman reed een uitstekende tijdrit. De Nederlander eindigde als derde op 1.07 minuten van winnaar Ganna en klom van de tiende naar de zesde plaats van het algemeen klassement. Pogacar heeft nu een voorsprong van 3.41 minuten op Geraint Thomas, de nummer 2 van het algemeen klassement.

De deelnemers aan de Giro staan zondag voor een loodzware etappe. De vijftiende rit van de Ronde van Italië is met 222 kilometer de langste etappe van deze Giro d’Italia. De zware bergrit eindigt zondag bij het skistation Mottolino, boven Livigno