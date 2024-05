Kickbokser Rigters verslaat Horta op Glory 92

Kickbokser Levi Rigters heeft tijdens het vechtgala Glory 92 Nico Horta verslagen. De 28-jarige kickbokser werd na drie ronden in de RTM Stage in Rotterdam unaniem aangewezen als de winnaar van het gevecht.

Rigters nam het in maart van dit jaar in de finale van de Glory Grand Prix voor zwaargewichten op tegen regerend wereldkampioen Rico Verhoeven. Hij moest toen opgeven nadat hij voor de vierde keer was neergegaan. De Grand Prix was een toernooi waar de wereldtitel niet op het spel stond. Rigters hoopt later in het jaar het in een wereldtitelgevecht te kunnen opnemen tegen Verhoeven.

Op Glory 92 zou Rigters aanvankelijk Jahfarr Wilnis als tegenstander hebben. Die kon door een blessure niet in actie komen.