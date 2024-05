Kimmann verovert zilver bij WK BMX

Niek Kimmann heeft bij het WK BMX in het Amerikaanse Rock Hill zilver veroverd. De 27-jarige regerend olympisch kampioen moest in de finale alleen de Fransman Joris Daudet voor zich dulden. Sylvain André uit Frankrijk pakte het brons.

Kimmann had een heel goede start vanaf de buitenkant, maar kon net niet voorbij Daudet die aan de binnenkant was gestart. Hij verloor daardoor een beetje snelheid en kon de Fransman in het vervolg niet meer passeren.

Jaymio Brink en Dave van der Burg werden uitgeschakeld in de halve finales. Ook titelverdediger Romain Mahieu uit Frankrijk strandde in de halve finales.